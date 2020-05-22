Москва, , 12:59 — REGNUM Несмотря на некоторое снижение количества выявленных носителей коронавируса России, в целом показатели всё ещё остаются высокими. На это влияет, в том числе, высокая влажность и низкая температура на улице, отметил в интервью Vmeste-rf.tv руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Эксперт не исключила, что с наступлением тепла ситуация улучшится:

«В настоящее время есть данные зарубежных исследований о снижении активности передачи коронавируса SARS-CoV-2 при влажности в диапазоне от 40 до 60%. Во влажной среде продолжительность жизни вируса растёт, при повышении влажности может достигать нескольких часов и суток. Если влаги много, капли, содержащие вирусы не высыхают, то вирус может оставаться жизнеспособным в течение недели и более, особенно, если воздух прохладный.

С другой стороны, при снижении влажности слизистые оболочки дыхательных путей тоже высыхают, что приводит к повышению их чувствительности к микроорганизмам и механическим примесям, находящимся в воздухе. При этом закономерно снижается активность естественных механизмов, очищающих органы дыхания. В то же время, в сухом воздухе (при влажности ниже 40%) возбудитель может легче перемещаться, но время его жизни в таких условиях сокращается».

В связи с этим, именно обеззараживание поверхностей и помещений с помощью специальных дезинфицирующих средств и дополнительные кварцевание выходит на первый план, считает эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 22 мая в 85 регионах России зарегистрировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 99 825 человек.

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