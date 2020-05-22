Калининград, , 13:15 — REGNUM Соблюдение масочного режима продолжают проверять в пригородных поездах Калининградской области. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, проверка исполнения санитарных требований прошла 21 мая в электричке Калининград — Зеленоградск.

По словам чиновников, почти у всех пассажиров были одеты защитные маски. Тем пассажирам, которые не исполнили требование, разъяснили важность ношения средств индивидуально защиты.

По словам первого заместителя генерального директора «Калининградской пригородной пассажирской компании» Андрея Жолтова, в каждой электричке ежедневно проводится дезинфекция. А на конечных станциях сотрудники компании обрабатывают поручни и подлокотники. Помимо этого, в каждом вагоне пригородного поезда «Ласточка» работает система обеззараживанию воздуха, поступающего с улицы.

По словам заместителя министра развития инфраструктуры региона Алексея Ржанова, организации имеют необходимый запас дезинфицирующих средств для обработки пригородных поездов.

Он также отметил, что такие рейды по соблюдению масочного режима проходят также на объектах дорожного строительства и электрогенерации. Чиновники продолжат работать в данном направлении.

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