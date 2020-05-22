Москва, , 12:52 — REGNUM На конец мая смертность в России от COVID-19 ниже среднемирового показателя в 7,5 раза, но расслабляться рано, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя слова врача о низкой смертности.

«На текущей неделе в стране ежедневный диапазон смертей граждан колеблется в пределах 94−115 человек. На снижение показателя в первую очередь влияет своевременная и качественная медицинская помощь, диагностика и быстрая госпитализация больных.

В целом печальные показатели по охвату болезни среди российского населения могли бы быть значительно ниже, в первую очередь, если бы Россия плотно закрыла свои границы еще в январе 2020 года.

С моей точки зрения, говорить о феномене «микробиома населения» и хвастаться наработанным высоким уровнем вакцинации населения неуместно.

Практика показывает, что чудес не бывает и неизведанный пока вирус не щадит никого, не делает поблажки людям вне зависимости их расы и национальности.

И сегодня заразиться может кто угодно. Особенно тревожно, что на исходе весны коэффициент самоизоляции граждан снижается почти в два раза.

Это очень опасный сигнал, и расхлёбывать пренебрежительное отношение несознательных граждан в крупных мегаполисах придется всем нам, а это очень нежелательный сценарий, и его можно пока еще избежать», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, для России характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил главврач столичной больницы № 71 Александр Мясников.

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