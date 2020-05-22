Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Известный американский финансист Джордж Сорос заявил, что эпидемия коронавируса угрожает выживанию Евросоюза. Об этом 22 мая сообщает Reuters.

«Это не теоретическая вероятность. Это может стать трагической реальностью», — подчеркнул Сорос в комментарии журналистам агентства.

Для того чтобы преодолеть этот вызов, по мнению бизнесмена, финансовым учреждениям содружества необходимо оказать экстренную помощь наиболее пострадавшим странам ЕС.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые обнаруженная в китайском Ухане в декабре 2019 года, быстро распространилась на всю планету. На сегодняшний день строгие карантинные меры, введенные многими правительствами, наносят колоссальный ущерб мировой экономике.