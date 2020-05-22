Москва, , 12:43 — REGNUM Для снижения температуры тела при коронавирусной инфекции нужно принимать парацетамол, а лечиться аспирином или анальгином нельзя. Об этом говорится в комментарии заведующей психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника № 4» управделами президента РФ, врача-невролога Ирины Вереютиной, опубликованном в соцсетях управделами.

«Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы — ни аспирин, ни анальгин», — подчеркнула врач.

Вереютина добавила, что в случае тяжелой формы заболевания у пациентов с коронавирусной инфекцией проявляются неврологические симптомы, такие как головокружение и головная боль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач Александр Мясников заявил, что повышенная температура тела не является поводом для госпитализации, если человек способен двигаться. Больничные койки предназначены для тех, кто лежит, а не сидит и не ходит, пояснил он.

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