Симферополь, 22 мая 2020, 13:59 — REGNUM В Крыму за минувшие сутки правоохранители выписали девять штрафов за нарушения масочного режима, предусмотренные статьёй 20.6.1 КОАП РФ. Об этом 22 мая на заседании оперативного штаба сообщил замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин
Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции в Крыму сняли 18 мая, заменив требование оставаться дома на рекомендации.
Об этом: Крымские чиновники обязали граждан носить маски в общественных местах
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