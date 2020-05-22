Симферополь, , 13:59 — REGNUM В Крыму за минувшие сутки правоохранители выписали девять штрафов за нарушения масочного режима, предусмотренные статьёй 20.6.1 КОАП РФ. Об этом 22 мая на заседании оперативного штаба сообщил замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин

«Выявили двух несовершеннолетних граждан на улице, их родители были привлечены к ответственности. Иностранец, который у нас также нарушал установленные требования, задокументирован по статье 18.8 КОАП РФ. Всего девять нарушений по 20.6.1 мы задокументировали за прошлые сутки», — отметил Смаглин.

Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции в Крыму сняли 18 мая, заменив требование оставаться дома на рекомендации.

«С 12 мая вводится в Крыму масочный режим в общественных местах. Не обязательно это должна быть медицинская маска, они носятся только в общественных местах. Если вы не стоите на остановке или не зашли в помещение, маска не нужна», — заявил гражданам 7 мая глава Крыма Сергей Аксёнов.

Об этом: Крымские чиновники обязали граждан носить маски в общественных местах

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