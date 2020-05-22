Архангельск, , 12:28 — REGNUM За сутки в Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 подтвердился у 84 человек. Это самый большой суточный показатель с начала эпидемии.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, среди новых зараженных оказались четверо сотрудников и один пациент карантинных отделений Архангельской областной клинической больницы, 21 архангелогородец, 53 северодвинца, два жителя Устьянского района, один новодвинец. По одному заболевшему — в Вельском и Приморском районах.

Общее число заболевших составило 972 человека, из которых 393 уже выздоровели.

Напомним, официально COVID-19 признан причиной гибели одного пациента. Однако опасная инфекция была обнаружена еще у шести скончавшихся пациентов. Точная причина их смерти до сих пор устанавливается.