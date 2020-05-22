Москва, 22 мая 2020, 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки, касающиеся проведения итоговой аттестации в школах и вузах, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
Правительство РФ получает право устанавливать особенности проведения государственной итоговой аттестации в школе и вступительных испытаний при приеме в вузы.
К числу таких особенностей относится возможность признания результатов промежуточной аттестации в качестве результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, заканчивающих освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил выдать аттестаты об окончании школ без экзаменов. Те же, кто намерен поступать в вузы, должны сдать ЕГЭ. Экзамены начнутся в России с 29 июня. Зачисление в высшие учебные заведения пройдет в конце августа.