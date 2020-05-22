Ташкент, , 12:21 — REGNUM Грунт возле эстакады строящейся надземной линией Ташкентского метрополитена провалился из-за обрушения П-образной бетонной защиты труб, сообщили в дирекции капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари» («Узбекистанские железные дороги»).

В компании заверили, что провал грунта никак не угрожает опорам эстакады. В результате обрушения П-образного перекрытия трубы остались целыми — утечки не произошло. Городская служба водоснабжения уже ведет ремонтно-восстановительные работы.

Напомним, 19 мая представитель «Узбекистанских железных дорог» Алишер Балтабаев рассказал о работе метрополитена в условиях карантина. По его слова, в метро продолжает работать технический персонал, в том числе электрики и монтеры пути.

Читайте также: В Ташкенте объяснили причину закрытия линии метро