Иваново, , 12:21 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ивановской области за последние сутки, об этом говорится в сообщении федерального оперштаба от 22 мая.

Это меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки — 21 мая сообщалось о 55 новых носителях вируса.

Всего в регионе с 19 марта по 22 мая подтверждено 1 тыс. 463 случая заражения коронавирусом, 478 человек выздоровели.

Число летальных случаев осталось прежним — в регионе подтверждена смерть 16 пациентов с положительными тестами на коронавирус.