Москва, , 12:21 — REGNUM Сегодня передовые страны мира, среди которых Китай, Южная Корея, Япония, ведущие страны ЕС, США и Россия включись в гонку по скорейшей разработке и испытанию новой и очень долгожданной вакцины против коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя заявление глава Роспотребнадзора.

«Счет по сути идет на дни и часы, эти мировые державы предоставили своим фармацевтическим корпорациям и государственным профильным учреждениям максимальные преференции на фоне очень благоприятные инвестиционные условия для работы.

Какая страна станет первой в запуске препарата пока неизвестно, но уже понятно, что эффект от ожидаемого прорыва будет аналогичен первому полету в космос Юрия Гагарина.

Россия сегодня имеет достаточные производственные мощности для производства препарата и для внутреннего рынка, и для поставок за рубеж. С учетом государственной поддержки никаких ограничений и сложностей на пути у российских эпидемиологов и микробиологов не предвидится.

По информации Национального исследовательского центра имени Гамалеи, сегодня вакцина уже успешно проходит, демонстрирую высокую иммуногенность.

С высокой вероятностью, в союзе российскими фармацевтами долгожданное лекарство появится в России ближе к осени 2020 года. К этому времени коронавирус продолжит заметно сдавать свои позиции.

Но будущее всех людей будет по-прежнему определять успех в создании противовирусного аппарата. Для России инвестиции в его разработку и запуск могут составлять несколько миллиардов рублей.

Это не так много, по сравнению с аналогичной деятельностью швейцарских, немецкий и американских фармацевтических гигантов, тратящих на исследования и разработки десятки миллиардов долларов ежегодно», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при отсутствии возможности изготовления вакцины для всего населения России прививать на первом этапе будут группы риска.

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