Москва, 22 мая 2020, 12:20 — REGNUM Состоялось селекторное совещание рабочей группы Госсовета РФ по противодействию коронавирусу, сообщает 22 мая пресс-служба мэра Москвы.
Мероприятие провёл мэр столицы Сергей Собянин. В числе вопросов — расширение тестирование на выявление коронавируса и скрининговые исследования.
Также обсуждались темпы распространения вируса в РФ, прогноз развития ситуации, возможность возвращения стационарам, переоборудованным под «ковидных» пациентов, нормального функционирования, возобновление работы предприятий.