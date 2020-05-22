Киев, , 12:14 — REGNUM Суд Украины признал виновным в государственной измене заместителя командира авиационной эскадрильи бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора.

Экс-офицера приговорили к 12 годам тюрьмы за то, что он якобы совершил «действия, направленные на завладение военным самолетом в интересах РФ за денежное вознаграждение и другие материальные блага».

Военный не признал своей вины и потребовал отменить приговор, но Верховный суд Украины отклонил его требования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР 13 лет тюрьмы получил житель республики, который фотографировал места дислокации сил Народной милиции и передавал их в СБУ.

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