Москва, , 12:13 — REGNUM Коронавирус нового типа выявлен в России у 8894 человек за сутки 21 мая. Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 84 регионах, сообщает 22 мая оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Общее число выявленных случаев увеличилось в России до 326 448. За сутки выздоровели 7144 человека, всего медики признали выздоровевшими 99 825 человек.

В 42,2% новых случаев клинических проявлений заболевания не было. Среди пациентов с выявленным коронавирусом скончались 3249 человек, в том числе 150 за минувшие сутки.

Больше всего новых случаев в Москве, там подтверждены 2988 положительных тестов. В Московской области их 824, в Санкт-Петербурге — 389.