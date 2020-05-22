Уфа, , 12:21 — REGNUM 90 носителей коронавируса выявили в Башкирии за сутки. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время на учете у врачей находятся 1703 пациента. При этом в больницах находятся 759 граждан, из них у 24 пациентов зафиксировано тяжелое состояние. А всего выявили 2514 случаев заражения этим вирусом.

При этом полностью победили инфекцию 793 человека (плюс один пациент в минувшие сутки).

Отмечается, что за минувшие сутки в Башкирии не было зафиксировано ни одной смерти пациентов с COVID-19 (а всего скончалось 18 граждан).

При этом сдали тест на эту инфекцию 175 959 жителей региона.

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