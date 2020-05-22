Казань, , 12:22 — REGNUM С обочин автомобильных дорог регионального и федерального значения на территории Татарии собрали свыше 445 тонн твердых бытовых отходов. Санитарно-экологический двухмесячник стартовал в республике 1 апреля, сообщает пресс-служба минтранспорта РТ. В ежедневной санитарной очистке придорожных полос принимает участие 201 единица спецтехники и 700 человек.

Также в очистке от мусора прилегающих территорий принимают участие работники филиала ОАО «РЖД» Куйбышевской железной дороги в Татарии. Ими передано на утилизацию более 54 тонн мусора и ликвидировано 12 несанкционированных свалок. Железнодорожники посадили 102 дерева и убрали территорию площадью более 2,4 млн кв. метров. В двухмесячной санитарной очистке приняли участие 425 человек.

На полигоне Казанского территориального управления сотрудники Горьковской железной дороги очистили от мусора 96,7 тыс. кв. метров площади, вывезено свыше 7 тонн твердых отходов, посажено 165 деревьев. На этой территории приняли участие в санитарно-экологических мероприятиях 545 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Лениногорска пожаловались в территориальное управление минэкологии и природных ресурсов РТ на несанкционированную свалку.

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