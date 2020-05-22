Южно-Сахалинск, , 13:00 — REGNUM В Сахалинской области 22 мая выявлены 4 новых случая заражения коронавирусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониториинговой группы.

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Всего с начала наблюдений в островном регионе лабораторно подтверждено 63 случая заражения, из них 35 пациентов вылечены. Случаев гибели от коронавируса на островах нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в обсерваторах Сахалина обязательное пребывание теперь будет платным. За положенные 14 дней изоляции человек или его работодатель обязаны будут заплатить 50 400 рублей.