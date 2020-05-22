Нур-Султан, , 12:00 — REGNUM Детские сады и другие организации дошкольного образования возобновят работу в Нур-Султане с 1 июня 2020 года. Об этом заявила 22 мая глава управления образования Шолпан Кадырова на брифинге.

Она напомнила, что с 18 мая в дошкольных организациях Нур-Султана заработали «дежурные группы». На сегодняшний день посещаемость детских садов составляет 7,4%. В сады приняты более 4 тыс. детей.

Напомним, 13 мая министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что в стране изменили систему зачисления в детские сады. Упростили документооборот и условия приема детей.

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