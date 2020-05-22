Курск, , 11:51 — REGNUM В Курской области скончался ещё один человек с положительным тестом на коронавирус, сообщает ИА REGNUM по данным областной администрации.

Всего в регионе зарегистрировано восемь летальных случаев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Курской области по данным на 22 мая выявлено 2339 положительных тестов на коронавирус, в том числе 81 — за последние сутки.

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