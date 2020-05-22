Москва, , 11:52 — REGNUM Инспектора Госинспекции по недвижимости Москвы проводят контрольно-инспекционные мероприятия на электрических самокатах. Об этом сообщается на официальной странице Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Отмечается, что пока речь идёт только об эксперименте. В рамках него инспекторам, которые осуществляют контроль на территории Центрального административного округа Москвы, предоставлено 12 электрических самокатов.

На подобный шаг решено было пойти из-за высокой плотности объектов в ЦАО, где проще передвигаться пешком. При этом самокаты дают возможность увеличить количество проверок и без особых усилий преодолеть значительные расстояния.

«Инспекторский состав уже оценил новое средство передвижения — это удобно, мобильно, доступно, не требуется специальных навыков и водительских прав в отличие от мототранспорта», — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

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