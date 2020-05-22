Тбилиси, , 11:49 — REGNUM Дата возобновления в Грузии движения общественного транспорта, автобусов и метрополитена, пока неизвестна. Как заявил на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр Грузии Георгий Гахария, на этом этапе запрет на движение общественного транспорта, а также на междугороднее и международное автомобильное и авиасообщение остается в силе.

Эпидемиологи поясняют, что решение о возобновлении работы общественного транспорта будет принято позднее, исходя из эпидситуации в стране.

Если показатель заболеваемости останется на нынешнем уровне и не будет отмечен рост новых случаев после отмены режима чрезвычайного положения, в этом случае специалисты дадут правительству рекомендации по восстановлению движения автобусов и метрополитена.

Работа общественного транспорта в Грузии прекратилась после введения в стране режима чрезвычайного положения, который вступил в силу 21 марта и продолжит действие до 22 мая включительно.

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