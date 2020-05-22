Тверь, , 11:48 — REGNUM До 14 выросло число летальных случаев среди пациентов с положительными тестами на коронавирус в Тверской области. Данные об этом содержатся в информации регионального оперштаба от 22 мая.

По данным на 21 мая в статистику было включено 11 летальных случаев, по данным на утро 22 мая в сводке значилось уже 14 случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе на 22 мая подтверждено 1 тыс. 203 случая заражения, 39 случаев — за последние сутки. 733 человека выздоровели.