Пермь, , 11:46 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

За сутки, по состоянию на 22 мая, скончались три носителя SARS-CoV-2. От инфаркта миокарда умерла 88-летняя женщина. Причину ее смерти медики не связывают с коронавирусной инфекцией.

У пациентов 57 и 68 лет коронавирус выявлен посмертно. Причины смерти уточняются.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 36 летальных исходов пациентов с SARS-CoV-2.