Тбилиси, , 11:43 — REGNUM Режим строгого карантина в Болнисском муниципалитете в целом будет снят, но на некоторое время останется в двух наиболее пострадавших селах Мушевани и Гета. Такое решение было принято на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве Грузии.

Решение огласил премьер-министр Георгий Гахария, предварительно проконсультировавшись с директором Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амираном Гамкрелидзе.

На вопрос, когда можно отменить карантин в Болнисском муниципалитете, сегодня или с понедельника, Гамкрелидзе ответил, что можно сделать это уже сегодня.

Что касается сел Мушевани и Гета, здесь продолжится карантин и массовое тестирование населения, а решение об отмене ограничений будет принято исходя из сложившейся на местах ситуации.

В Болнисском муниципалитете коронавирус был подтвержден у 160 местных жителей, 3 из которых скончались.