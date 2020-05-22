Саранск, , 11:42 — REGNUM В Мордовии с начала эпидемии 11 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новый летальный случай зафиксирован в течение прошедших суток. Скончался мужчина 1986 года рождения с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус. Течение заболевания у него осложнялось сахарным диабетом и ожирением III степени.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 мая в республике выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 1548 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб России. До настоящего момента полностью выздоровели 493 жителя Мордовии, за последние сутки выписаны 15 человек.

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