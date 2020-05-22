Курск, , 11:41 — REGNUM В Курской области 22 мая подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 2339 подтвержденных случаев заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1526 пациентов: 117 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 75 — в городском клиническом родильном доме, 91 — в Курской городской больнице № 6. 1243 человека находятся дома без симптомов заболевания.

Всего выписаны были 805 пациентов, в том числе 61 — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Курской области прокомментировали обращение врачей Хомутовской ЦРБ

Читайте развитие сюжета: В Курской области скончался восьмой пациент с коронавирусом