Иерусалим, , 11:41 — REGNUM Еще в марте жительница Израиля обратилась в коротком видео к своим друзьям, чьи дети оказались на домашнем обучении. По окончании карантина в интервью CNN она благодарит этот период за новое понимание своих возможностей.

На второй день перехода на дистанционное обучение женщина записала на камеру смартфона короткое эмоциональное видео. «Теперь всё, что я слышу, это «а как твой ребенок?» Как мой ребенок?! Он сутками сидит в телефоне!» — говорит женщина.

По ее словам, она просто не может знать всё, что требуется объяснить ребенку, а из-за удаленной учебы «дети поймут, насколько мы тупые».

»Если мы не умрем от короны, то умрем от дистанционного обучения», — возмущается женщина, которая сама — учительница.

Хотя она обратилась только к своим друзьям, видео за полтора часа стало вирусным, разошлось по всему Израилю и дошло до мировых знаменитостей, включая Шерон Стоун и Викторию Бэкхем.

Теперь, спустя два месяца, школы в Израиле снова открываются. По словам этой женщины, ее дети очень хотят вернуться на занятия, а ощущение такое, будто сейчас 1 сентября.