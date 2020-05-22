Хабаровск, , 11:43 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае по состоянию на 22 мая увеличилось на 65. Общее число заражений с начала наблюдений превысило 1500, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.

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Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1509 зараженных коронавирусом граждан. Из них выздоровели 655 человек. 9 пациентов скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, СК РФ начал проверку на Камчатке по факту массового заражения коронавирусом медиков скорой помощи.