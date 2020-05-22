Сеул, , 11:25 — REGNUM Суд Сеула приговорил бывшего заммэра города Пусан по экономическим вопросам Ю Чжэ Су к полтора годам условно и штрафу в размере 90 млн вон (~$73 тыс.) по обвинению в коррупции, сообщает KBS.

Прокуратурой было доказано, что в период работы в Финансовом комитете страны и администрации города Пусана с 2010 по 2018 год он получил взятки от четырех человек в размере 47 млн вон (~$38 тыс.).

Известно, что прокурор требовал для бывшего заместителя мэра более строгое наказание на том основании, что, будучи госслужащим он имел возможность оказывать прямое. Косвенное влияние на тех, кто предлагал взятки.

Отмечается, что судебное заседание состоялось спустя пять месяцев после предъявления обвинений.