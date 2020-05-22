Москва, , 11:26 — REGNUM Онлайн-встреча с заслуженной артисткой России Марией Мироновой состоится в рамках проекта «Бабушка.Онлайн» 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

В онлайн-встрече 300 бабушек и дедушек из российских домов престарелых обсудят с артисткой тему связи поколений. В ходе встречи Миронова расскажет о творчестве, передаваемых творчеством вечных ценностях и о своем отце — народном артисте России Евгении Миронове.

Принять участие во встрече смогут все желающие. Для этого необходимо обратиться к организаторам проекта через социальную сеть «ВКонтакте». Подобные встречи проводятся с апреля. Пожилые люди смогли уже пообщаться с Валерий Ланской, Егором Бероевым, Анатолием Белым, Дмитрием Быковым и другими известными людьми.