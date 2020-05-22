Ростов-на-Дону, , 11:18 — REGNUM В Ростовской области назвали число пациентов с коронавирусом, которым потребовалась госпитализация и понадобилась помощь аппаратов искусственной вентиляции лёгких, передаёт ИА REGNUM 22 мая.

В настоящее время лечение в развёрнутых госпиталях проходят 432 пациента. Состояние 22 носителей SARS-CoV-2 врачи оценивают как тяжёлое, они подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность коечного фонда составляет 16,2%.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону за сутки коронавирус выявили ещё у 138 человек. Общее число носителей SARS-CoV-2 в Ростовской области за весь период пандемии достигло 3 тыс. 64 человек.

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