Лос-Анджелес, США, , 11:16 — REGNUM Марк Гуггенхайм напишет сценарий к новому кинокомиксу Marvel и Sony Pictures о супергероине Джекпот. Об этом 21 мая сообщило издание Deadline.

Подробности съёмок предстоящего фильма пока не раскрываются. Сообщается, что ранее Гуггенхайм уже работал с Marvel — он писал сюжеты для комиксов о Человеке-пауке.

Напомним, Джекпот — это героиня комиксов издательства Marvel Comics, обладающая сверхчеловеческими силой, скоростью и выносливостью. Предстоящий фильм станет её дебютом на больших экранах.

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