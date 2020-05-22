Самара, , 11:51 — REGNUM Трудовые мигранты из Узбекистана, которые не смогли вовремя уехать из Самарской области из-за закрытия границ, отправились к себе на родину. Об этом 22 мая сообщает информационный портал «Волга Ньюс», ссылаясь на пресс-службу администрации Большечерниговского района.

По информации журналистов, 20 мая трудовые мигранты были отправлены в Узбекистан. Это произошло благодаря слаженной работе дипломатов России, Казахстана и Узбекистана. После того, как мигранты пересекли границу, она снова была закрыта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в мае текущего года в Большечерниговский район Самарской области начали съезжаться трудовые мигранты из Узбекистана, которые пожелали вернуться на родину на время пандемии коронавируса. Но поскольку граница закрыта из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, то около одной тысячи иностранных рабочих ждали решение властей.

Власти Самарской области организовали для них проживание в специально оборудованном палаточном городке.

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