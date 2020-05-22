Токио, 22 мая 2020, 11:09 — REGNUM Стартовое издание многопользовательской ролевой игры Final Fantasy XIV стало временно бесплатным в магазине PS Store. Об этом 21 мая сообщалось на официальной странице проекта.
В стартовое издание входят базовая версия игры и 30 дней бесплатной подписки. Акция закончится 26 мая 2020 года.
Напомним, Final Fantasy XIV — это массовая многопользовательская ролевая игра, разработанная японской компанией Square Enix. Сюжетно она не связана с другими проектами франшизы.
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