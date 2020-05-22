Москва, 22 мая 2020, 11:05 — REGNUM Множество противоречащих друг другу заявлений правительственных чиновников только усугубляет и без того плачевное психологическое здоровье населения, подрывая доверие к власти. Одни говорят, что вакцина может появиться только в конце года, а Попова уже говорит о ней как о свершившемся факте, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление глава Роспотребнадзора.
Как сообщало ИА REGNUM, при отсутствии возможности изготовления вакцины для всего населения России прививать на первом этапе будут группы риска, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Читайте также: Попова: в России прививать от коронавируса начнут с групп риска
Читайте развитие сюжета: Московские чиновники начали передвигаться на самокатах