Москва, , 11:05 — REGNUM Множество противоречащих друг другу заявлений правительственных чиновников только усугубляет и без того плачевное психологическое здоровье населения, подрывая доверие к власти. Одни говорят, что вакцина может появиться только в конце года, а Попова уже говорит о ней как о свершившемся факте, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление глава Роспотребнадзора.

«Опрометчиво также выдавать решение о том, кого будут прививать в первую очередь, потому что нет ответов на вопросы об эффективности вакцины и её побочных эффектах.

И уж точно спорно, что пожилые люди массово доверятся вакцинации на фоне неразвенчанных слухов.

Та же программа Никиты Михалкова, снятая с эфира государственного телеканала, получила огромную аудиторию в интернете.

Правительству необходимо сузить информационный поток, удалить из него лишних спикеров, расставить акценты и выдавать логически связанную, аргументированную цепочку новостей.

А пока такое впечатление, что чиновники наперебой хотят понравиться президенту РФ Владимиру Путину, а не заботиться о гражданах во всех необходимых аспектах. Отсюда такая какофония по коронавирусной инфекции», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, при отсутствии возможности изготовления вакцины для всего населения России прививать на первом этапе будут группы риска, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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