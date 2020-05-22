Петрозаводск, , 11:09 — REGNUM В Республике Карелия вновь отмечен рост числа зараженных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки число жителей с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» увеличилось на 16 человек, большинство из них — жители Петрозаводска. Об этом 22 мая сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 284 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», в том числе 33 ребенка. Из 16 новых заболевших 11 человек выявлено в Петрозаводске, в том числе двое заразились в результате контакта с заболевшими родственниками из поселка Ильинский.

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Также два новых случая выявлено в городе Медвежьегорске и по одному в Лахденпохье, Сортавале и Беломорске.

«Два новых заболевших из 16 — это мужчины, вернувшиеся после вахтовой работы в Мурманской области, — заявил Парфенчиков. — При этом половина всех новых выявленных случаев — восемь человек — лица из круга контактов, в том числе семейных, с ранее заболевшими».

Однако в регионе отмечается и позитивная динамика. В Кондопоге и Кеми, где были выявлены единичные случаи заболевания, удалось не допустить массового заражения.

Помимо этого, за прошедшие сутки число выздоровевших жителей Карелии увеличилось на десять человек. Среди них житель Сегежи, а также девять петрозаводчан. Всего с начала пандемии победить инфекцию в республике смогли 108 человек.

На сегодняшний день в Карелии всего проведено 31 030 тестов на коронавирус, это на 1121 больше, чем сутками ранее. 5225 человек находятся на самокарантине, за сутки их количество сократилось на 96 человек. 23 человека находятся в местах обсервации.

Добавим, что в Карелии продолжается рост количества госпитализированных жителей с внебольничной пневмонией. С 1 апреля таких пациентов в больнице было зарегистрировано 422 человека, что на девять человек больше, чем сутками ранее. Из них 49 человек умерли, летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано.

«Тесты на COVID-19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография», — добавил Парфенчиков.

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