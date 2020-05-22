Ростов-на-Дону, , 10:59 — REGNUM В Ростовской области за сутки резко вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции, следует из информации облправительства 22 мая, передаёт ИА REGNUM.

«Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения — 72,9. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,36», — уточнили в правительстве.

Для сравнения: коэффициент распространения коронавирусной инфекции 19 мая был равен 1,28. По данным на 21 мая, этот показатель достигал 1,27.

Как сообщало ИА REGNUM, коэффициент распространения SARS-CoV-2 является одним из условий снятия ограничительных мер на Дону. Власти могут приступить к ослаблению режима самоизоляции только в случае, если коэффициент инфицирования будет не выше единицы.

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