Ульяновск, , 10:59 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки выявлено 70 носителей SARS-CoV-2, новых смертельных случаев нет. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Данные оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По данным на 22 мая (10:35 мск), в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 1666 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 70.

Выздоровели 436 пациентов с COVID-19, из них за последние сутки — 33 человека. Новых смертельных случаев нет.

По данным ульяновских властей на 21 мая, наибольшее число выявленных носителей коронавируса зарегистрировано в Засвияжском районе Ульяновска (266 человек) и Карсунском районе (256 человек).

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 8894 носителя коронавируса, общее число достигло 326 448.