Ташкент, 22 мая 2020, 10:58 — REGNUM Пятьдесят аппаратов искусственной вентиляции легких в качестве гуманитарной помощи переданы Узбекистану, сообщает агентство «Дунё».
Гуманитарный груз направило правительство Турции. Представитель турецкого минздрава Селами Кылыч отметил, что Турция пока сама нуждается в подобных аппаратах ИВЛ.
Кылыч добавил, что серийное производство и испытание аппаратов налажено на фабрике Arçelik в Стамбуле. На предприятии планируется ежедневно выпускать 250 аппаратов ИВЛ.
Напомним, по состоянию на 22 мая в Узбекистане выявили 3006 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2412 человек, скончались 13 пациентов.
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