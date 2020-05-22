Ташкент, , 10:58 — REGNUM Пятьдесят аппаратов искусственной вентиляции легких в качестве гуманитарной помощи переданы Узбекистану, сообщает агентство «Дунё».

Гуманитарный груз направило правительство Турции. Представитель турецкого минздрава Селами Кылыч отметил, что Турция пока сама нуждается в подобных аппаратах ИВЛ.

Кылыч добавил, что серийное производство и испытание аппаратов налажено на фабрике Arçelik в Стамбуле. На предприятии планируется ежедневно выпускать 250 аппаратов ИВЛ.

Напомним, по состоянию на 22 мая в Узбекистане выявили 3006 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2412 человек, скончались 13 пациентов.

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