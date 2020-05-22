Кострома, 22 мая 2020, 10:56 — REGNUM Костромские власти ужесточили требования к прибывающим в регион гражданам. Об этом сообщает администрация Костромской области. Ограничения вводятся с 21 мая и будут действовать «до особого распоряжения». В течение 14 дней гостям запрещается появляться в общественных местах. Въезжающих с детьми обязали оформить и иметь с собой дополнительные документы. Штрафовать за подобные нарушения станут активнее.
Поток людей, прибывающих в область вместе с детьми в летний период, возрастёт. Сопровождающие несовершеннолетних должны предоставить проверяющим справку о контактах и результатах тестов ребёнка, а также документы на право представлять его интересы.
Напомним, обязательную самоизоляцию и перепись контактов приезжих в регионе ввели с 1 апреля.
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