22 мая 2020 | Время чтения 13 мин

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров в день двухлетия создания президентской платформы «Россия — страна возможностей» побеседовал с корреспондентом ИА REGNUM и рассказал о достижениях масштабного проекта.

Москва, , 12:33 — REGNUM Алексей Геннадьевич, ИА REGNUM присоединяется к многочисленным поздравлениям с днем рождения платформы «Россия — страна возможностей». После знаменательного старта, мы уверены, Вам и Вашим коллегам предстоит еще немало интересных проектов. На сегодняшний день платформа объединяет уже 25 конкурсов, флагманский из которых — «Лидеры России». Какие результаты Вы считаете главными достижениями за прошедшие два года?

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — стран а возможностей»

Нам исполнилось пока только два года, но значимых результатов у нас уже действительно много. С того дня, как президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», мы стали более узнаваемыми и по-настоящему востребованными.

25 проектов и 3,5 миллиона участников — это не просто сухая статистика. Это люди, их истории успеха, это реальные механизмы поддержки способных и целеустремленных россиян.

Мы провели для них сотни образовательных мероприятий и конкурсных испытаний. Мы вместе «креативили» и создавали новые проекты на первом заседании нашего Наблюдательного совета, который прошел осенью прошлого года и результатом которого стали новые конкурсы — «Учитель будущего» и «Культурный код».

Мы уже помогли самореализоваться тысячам школьников и студентов, управленцев и инженеров, ученых и медиков, финансистов и политиков, IT-специалистов и волонтеров, людей рабочих профессий и вожатых, отельеров и туроператоров.

За это время:

тысячи россиян прошли обучение в нашем образовательном центре — Мастерской управления «Сенеж», который мы создали весной прошлого года;

830 прототипов ИТ-продуктов были созданы на конкурсе «Цифровой прорыв», а финал проекта вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой хакатон по числу участников;

более тысячи команд школьников разработали бизнес-проекты благодаря участию в конкурсе «Мой первый бизнес»;

9 синглов выпустили участники фестиваля «Российская студенческая весна».

Это только небольшая часть результатов и достижений наших конкурсантов.

Именно в этом и заключается задача, которую поставил перед нами президент, — дать возможности для самореализации всех россиян, независимо от их профессии и места жительства.

Сегодня к платформе присоединился проект «Время карьеры». Расскажите подробнее о нем: в чем его цель, на что он направлен?

История «Времени карьеры» началась в 2014 году в Екатеринбурге. Уральский федеральный университет начал ежегодно проводить свою акцию для студентов — выпускников региона. Это были не просто выставки вакансий. Они включали образовательную часть (мастер-классы и воркшопы), консультативную (мини-собеседования с работодателями) и просветительскую — рассказывали ребятам о трендах и требованиях современного рынка труда.

Этот опыт оказался настолько успешным, что летом прошлого года президент России поддержал инициативу транслировать его уже на всю страну. Так появилась идея проекта, который будет включать и саму акцию, и образовательные мероприятия, в том числе онлайн, и конкурсную составляющую.

Мы хотели провести акцию уже в апреле этого года, но распространение коронавирусной инфекции скорректировало наши планы. Но мы не отказались от них. Решили опробовать дистанционный формат и запустили онлайн-марафон. Он проходил вчера и длился 10 часов. Его посмотрели более полумиллиона россиян. У всех была возможность опробовать интерактивный формат взаимодействия с работодателями. Марафон состоял из онлайн-собеседований, мастер-классов о трендах рынка труда и включал в себя карьерный чат-бот.

Чат-бот позволяет подписаться на предложения интересующих отраслей, и он продолжит пополняться проверенными предложениями для студентов. Этот формат нашел отклик, и мы планируем использовать некоторые его элементы осенью уже на всероссийском уровне.

Акцию мы планируем провести теперь в ноябре в 30 городах страны. Среди них будут Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Томск, Красноярск и Нижний Новгород.

Что касается конкурсной составляющей, то в августе в рамках проекта стартует федеральный конкурс «Золотая стажировка». Ребят ждет дистанционное тестирование на определение уровня общекультурного и профессионального развития, а после — собеседования с работодателями.

Полсотни лучших участников смогут выиграть стажировку по своему профилю в ведущих российских компаниях. Причем это будут не только стажировки на стартовых позициях, а некоторые будут даже оплачиваться. Имена 50 победителей мы назовем в день всероссийской акции «Время карьеры».

Проект «Время карьеры» будет проводиться ежегодно и для многих студентов станет хорошим стартом, а может, и трамплином в карьере.

По последней информации, за два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров. Изменилась ли эта цифра? Идет ли речь именно о финалистах конкурса или полуфиналистов тоже берут в кадровый резерв?

Сегодня назначения получили уже более 180 финалистов конкурса «Лидеры России». И это не одни победители и финалисты, но и полуфиналисты. Только с начала этого года более 25 назначений.

Однако хочу подчеркнуть, что назначения никогда не были гарантией для тех, кто хорошо показал себя в полуфинале или финале. Также победа в «Лидерах» не гарантирует, что вы обязательно попадете в список тех, кто будет проходить обучение по программе подготовки высшего кадрового резерва страны. Я о программе, которую часто называют «Школой губернаторов».

Победа, да и само участие — это хорошая возможность обратить на себя внимание, познакомиться и вживую пообщаться с теми, кто уже занимает высокие позиции и, возможно, подыскивает себе кадры.

Действительно, за эти три года конкурс стал устойчивым работающим социальным лифтом, который дает всем участникам равные шансы проявить себя в честной и прозрачной борьбе.

«Лидеры России» не конкурс на должности, это проект для формирования резерва талантливых управленцев. Государство инвестирует в потенциал участников — повышение квалификации, дополнительное образование, наставничество. А вот как участники всем этим воспользуются и реализуют свой потенциал, зависит от них самих.

Такое число назначений говорит о том, что конкурс действительно позволяет выявлять руководителей с хорошим управленческим потенциалом и опытом, и они оказываются востребованы у самых требовательных работодателей.

На каком этапе сейчас находится конкурс «Лидеры России»? Как проходят конкурсы и другие мероприятия в период пандемии?

Суперфинал конкурса «Лидеры России — 2020» был запланирован в Сочи на 27−31 марта. Но, опять же, из-за ситуации с коронавирусом мы перенесли его на неопределенный срок — до стабилизации эпидемиологической обстановки. Как только наступит благоприятный период, мы объявим даты проведения суперфинала.

К слову, во время борьбы с пандемией многие победители, финалисты и полуфиналисты конкурса подключились к общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Они помогают нуждающимся в разных регионах страны, проводят обучающие вебинары, запускают производство защитных материалов для медицинских работников, разрабатывают тест-системы для анализа антител и антигенов COVID-19, организуют работу волонтеров-медиков.

К примеру, победитель конкурса «Лидеры России — 2020» по специализации «Наука», проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности Донского государственного технического университета Олег Полушкин из Ростова-на-Дону запустил производство лицевых защитных экранов для медицинских работников. Об этом он, кстати, недавно рассказал президенту во время видеосвязи с участниками акции. Сегодня команда нашего победителя выпускает до трех тысяч защитных экранов в день и поставляет их по всей России. Экраны используются в больницах, магазинах, аптеках, для защиты медиков, продавцов, кассиров, фармацевтов и тех, кто работает на жизненно важных объектах.

«Лидеры России» подключились и к онлайн-проектам платформы АНО «Россия — страна возможностей». Они участвуют в нашем марафоне полезных встреч, где проводят открытые онлайн-вебинары, делятся опытом управления, рассказывают о своих проектах, успехах и ошибках, дают полезные советы.

Буквально на днях у нас завершился отборочный тур среди суперфиналистов и победителей специализаций конкурса в специальный этап международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge «Лига Лидеров России». Этот эксклюзивный образовательный проект организован нашей организацией и РАНХиГС при поддержке клуба Лидеров России «Эльбрус».

Так что наши участники не сидят сложа руки в простом ожидании очередного этапа конкурса.

В конкурсе появились профессиональные треки — «Наука», «Здравоохранение», «Финансы и технологии». Удалось ли уже в рамках выявить выдающихся специалистов в этих сферах?

Да, в третьем сезоне «Лидеров России» мы в дополнение к общему конкурсу ввели отбор по отдельным специализациям, которые вы перечислили. Мы хотим найти успешных руководителей для этих сфер — имеющих и профильную квалификацию, и опыт работы, и управленческий потенциал.

Особый интерес к участию в треках проявили врачи, преподаватели, научные сотрудники, ученые. Люди, объединенные стремлением двигать вперед отечественную науку, образование и здравоохранение, развивать научные центры и образовательные учреждения, приносить пользу обществу и стране.

На мой взгляд, каждый из них уже выдающийся специалист своей сферы. Я уже рассказал об Олеге Полушкине, но приятно отметить, что и у многих других конкурсантов есть собственные изобретения. Их научные разработки уже сегодня помогают людям бороться с болезнями, производить «умные» материалы для промышленности, развивать отечественную металлургию, нефтехимическую и ракетно-космическую промышленности и так далее.

Например, супруги-финалисты, кандидаты наук Андрей и Екатерина Казак при поддержке гранта РНФ разработали не имеющий в мире аналогов метод оценки водосодержания нефтегазовых пластов-коллекторов. Мировое научное сообщество признало метод самым точным на сегодняшний день. Сейчас Сколтех уже получает патент на изобретение в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. И таких примеров множество.

По каждой специализации победителями стали 30 человек, 10 из которых вышли в суперфинал.

Какие еще конкурсы являются наиболее важными? Сейчас идет конкурс «Цифровой прорыв», также есть конкурс «Мой первый бизнес», студенческая олимпиада «Я — профессионал» и др.

Не совсем корректно разделять проекты на важные, не очень и очень важные. У нас нет такой градации. У каждого конкурса своя аудитория, свои задачи и свои способы поддержки.

Упомянутый вами «Цифровой прорыв» — это и вовсе первый в России масштабный конкурс для ИТ-специалистов. О важности тут не стоит даже говорить. Задача подготовки кадров высокого класса, которые будут заниматься цифровизацией страны и разрабатывать самые необходимые ИТ-продукты, прописана в нацпроектах, неоднократно подчеркивалась президентом и обозначена в послании главы государства как одна из приоритетных.

«Я — профессионал» — многопрофильная олимпиада, в которой участвуют и начинающие ученые, и энергетики, и химики, гуманитарии, математики, финансисты. Все ребята получают возможность прокачать свои знания на зимних школах, которые мы организовываем совместно с нашими партнерами, испытать себя, пополнить свое портфолио для поступления в вуз, попасть на стажировку.

«Мой первый бизнес» — конкурс, который помогает школьникам на таком тернистом пути, как предпринимательство. Мы не просто оцениваем бизнес-инициативы ребят и дарим им призы. Мы помогаем подтянуть знания, необходимые, чтобы двигаться дальше, развивать свое дело. Поэтому в призах у нас есть и бизнес-интенсивы, и курсы, и фестиваль стартапов, и дополнительные баллы для поступления в вуз, и общение с наставником.

Сейчас идет заявочная кампания на молодежный кубок по менеджменту «Управляй!». Она продлится до 1 июля. Этот проект мы реализуем совместно с РАНХиГС и помогаем начинающим управленцам сделать первые шаги на профессиональном пути. Ребята делают большие успехи. В прошлом году, например, в составе команды, в которую входили также «Лидеры России», ребята заняли первое место в мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Он проходил в Екатеринбурге.

Есть еще один конкурс для 8-, 9‑ и 10-классников — «Большая перемена». Он только-только стартовал. Сейчас те, кто на него зарегистрировался, уже выполняют первые тесты (всего уже более 400 тысяч заявок).

Это проект для тех, кто пока не определился со своим выбором или сомневается — кем стать, на кого учиться, куда идти работать. В нем очень сильна профориентационная составляющая, поэтому первые тесты, которые выполняют ребята, не отсеивают участников и вообще не влияют на результат.

Они помогают определить тип личности, темперамент, сильные черты характера и слабые стороны. И после школьники уже приступают к выполнению заданий, которые им подходят.

Подать заявку и пройти тесты школьники могут вплоть до 23 июня на сайте большаяперемена.онлайн. Все задания будут доступны. Так что те, кто привык все делать в последний момент, могут и в день завершения приема заявок зарегистрироваться и приступить к тестам. Времени до соревновательной части конкурса будет достаточно.

Тех, кто выйдет в финал и тех, кто займет призовые места, ждут путевки в «Артек», денежные поощрения и дополнительные баллы к портфолио достижений для поступления в вуз. 300 победителей из числа 10-классников получат по 1 миллиону рублей на оплату обучения в вузе (а в случае поступления на бюджет — на ипотеку или стартап). 300 учеников 8−9-х классов получат по 200 тысяч рублей на дополнительное образование.

И так абсолютно с каждым проектом: ни один не дублирует другой, и каждый одинаково важен.

Мы знаем, что существует сообщество победителей конкурса «Лидеры России» — клуб «Эльбрус». Чем оно занимается?

Клуб «Эльбрус» — это возможности для реализации идей, дальнейшего развития конкурсантов, это неформальное общение с наставниками и, конечно, общение в команде единомышленников. Сейчас в него входят 229 участников конкурса «Лидеры России».

Для широкой аудитории клуб известен тем, что ежегодно совершает восхождение на Эльбрус. В прошлом сентябре группа даже спасла жизнь туристу-школьнику, который отправился туда один и потерял сознание на высоте 5600 метров.

Но «эльбрусовцы» реализуют и свои собственные проекты. Сегодня портфолио проектов клуба насчитывает уже 14 социально важных инициатив. Участие в них приняли более 22 000 человек в более чем 50 регионах страны.

Как изменился состав наставников в конкурсах за эти два года?

Самый многочисленный пул наставников у нас в «Лидерах России». Сейчас это 161 человек. Список особенно пополнился с введением в конкурсе трех треков.

Победители специализации «Финансы и технологии» получают возможность поработать с наставниками из числа топ-менеджеров экосистемы Сбербанка.

Наставниками для победителей трека «Наука», например, стали помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков; ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Алевтина Черникова и другие.

Среди наставников специализации «Здравоохранение»: министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко;президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России 2020», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль; глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, ректор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Петр Глыбочко и другие лучшие специалисты системы здравоохранения в России.

Сами Лидеры, к слову, тоже выступают наставниками для победителей конкурсов платформы. Сегодня это уже 107 человек.

Программа наставничества начиналась с Лидеров, но постепенно разрастается и появляется в других проектах. В «Мастерах гостеприимства», например, сегодня 47 наставников: путешественник, ведущий телевизионного проекта «Поедем, поедим!» Джон Уоррен, генеральный директор группы компаний «Слетать.ру» Андрей Вершинин, губернаторы Калининградской области и Ямало-Ненецкого автономного округа Антон Алиханов и Дмитрий Артюхов и другие.

С этого года наставников получат и волонтеры — победители конкурса «Доброволец России» И постепенно этот механизм поддержки конкурсантов появится во всех проектах платформы.