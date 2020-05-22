Рязань, , 10:57 — REGNUM 94 новых носителя коронавируса выявлены в Рязанской области за минувшие сутки. Ещё 98 положительных тестов находятся на подтверждении, сообщили 22 мая в региональной оперативной группе.

Всего в области с начала пандемии коронавирус подтверждён у 2767 жителей. Выздоровели 504 человека. В лаборатории регионального Роспотребнадзора на подтверждении находятся ещё 98 положительных тестов.

Таким образом, вместе с условно заражёнными лицами под наблюдением врачей находятся 2865 человек.