Москва, 22 мая 2020, 10:57 — REGNUM Общее число тестов на выявление коронавируса, проведённых в России с начала эпидемии коронавирусной инфекции по настоящее время, превысило 8,1 млн. Об этом 22 мая говорится в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и борьбе с коронавирусом.
«По состоянию
Также в нем указывается, что тесты были также проведены в отношении людей, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане за сутки выросло более чем в полтора раза — с 41 до 65.