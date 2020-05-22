Москва, , 10:57 — REGNUM Общее число тестов на выявление коронавируса, проведённых в России с начала эпидемии коронавирусной инфекции по настоящее время, превысило 8,1 млн. Об этом 22 мая говорится в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и борьбе с коронавирусом.

«По состоянию на 21.05.2020 проведено 8 126 626 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что тесты были также проведены в отношении людей, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане за сутки выросло более чем в полтора раза — с 41 до 65.