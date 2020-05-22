Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM В Ростовской области за сутки в статистику летальных исходов среди пациентов с коронавирусом включён ещё один случай. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 мая.

«Скончался ещё один человек с коронавирусом — это 69-летний житель Таганрога, в анамнезе у которого были хронические сердечно-сосудистые заболевания», — уточнили в правительстве, добавив, что пациент поздно обратился за помощью к медикам.

Всего в Ростовской области за период пандемии скончались 34 носителя SARS-CoV-2. Все пациенты имели хронические заболевания, часть их них поздно обратились за помощью к медикам.

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