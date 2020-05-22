Владикавказ, , 10:47 — REGNUM В Северной Осетии заразились коронавирусом около 380 медицинских работников, которые оказывали помощь больным с COVID-19. Им будут выплачены компенсации, положенные по закону. В перечне первых получателей выплат 123 медработника, говорится в сообщении на официальной странице республиканского минздрава в Instagram.

По словам управляющей региональным отделением Фонда социального страхования Залины Айларовой, первые пострадавшие от коронавируса медработники получат денежные компенсации до конца текущей недели. Их суммы составят около 68 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии заразился коронавирусом министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев. Всего в республике, по данным оперативного штаба на 22 мая, подтверждено 2523 случая заражения коронавирусной инфекцией.