Москва, , 10:44 — REGNUM В России за минувшие сутки исследования подтвердили 8894 случая заражения коронавирусом, сообщили 22 мая в московском оперштабе.

Новые случаи заражения произошли в 84 регионах РФ. За сутки умерли 150 человек, выздоровели 7144 человека.

В Москве подтверждено 2988 новых случаев заражения. В Подмосковье — 824, Петербурге — 389, Нижегородской области — 202. Далее следуют Красноярский край, где недавно была вспышка, — 150 случаев, Ростовская область — 138, Свердловская область — 135, Калужская область — 127, Пензенская область — 110, Дагестан — 109, Брянская область — 105, Ярославская область — 103.

Всего в России выявили 326 448 случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 3249 смертей, выздоровели почти 100 тыс. человек.