Москва, , 10:44 — REGNUM За минувшие сутки в России скончались 150 пациентов, заразившиеся коронавирусом, сообщили 22 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Число смертей от COVID-19 стало рекордным с начала наблюдения. Ранее наибольшее число жертв COVID-19 — 135 — было зарегистрировано 20 мая. Общее число смертельных случаев достигло 3249.

Отметим, по состоянию на 22 мая в России выявили 326 448 случаев заражения коронавирусом, в том числе 8894 за минувшие сутки. Выздоровели 99 825 пациентов.