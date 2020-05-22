Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM За последние сутки в Петербурге выявили 389 новых носителей коронавируса. Об этом сообщает 22 мая федеральный оперативный штаб. Это ниже, чем в предыдущие несколько дней.

В последний раз суточный показатель был ниже 400 почти две недели назад — 11 мая. Таким образом, официально в Петербурге за всё время пандемии коронавирус подхватили 12 тыс. 592 человека.

Заметим, накануне губернатор Александр Беглов сообщил о росте числа больных пневмонией: с 1 марта ею заболели 16 тыс. 863 человека, из них 2925 — только за последнюю неделю.

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Среди больных COVID-19 за последние сутки в Петербурге излечились 198 человек, всего за время пандемии выздоровели 2859 человек.

Добавим, в России за сутки обнаружили 8 тыс. 894 носителя коронавируса, за все время пандемии — 326 тыс. 448 человек в 85 регионах.

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