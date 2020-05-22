Улан-Удэ, , 10:37 — REGNUM Из 2782 выпускников школ в Улан-Удэ Единый государственный экзамен намерены сдавать 2463 человека, или около 87,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации столицы Бурятии.

Чиновники напомнили, что, в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса, ЕГЭ будут сдавать только те, кто готовится поступать в вуз. Как отмечается, городские школы помогут выпускникам готовиться в дистанционном режиме.

«Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, ЕГЭ в этом году сдавать не нужно, аттестаты будут выданы на основании итоговых годовых оценок», — отметила председатель комитета по образованию мэрии Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.

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