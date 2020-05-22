Тула, , 10:36 — REGNUM Тульскую медсестру, фотографии которой в купальнике стали предметом широкого обсуждения в СМИ и соцсетях, поблагодарил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

«Медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле работа очень тяжелая. К сожалению, бывают такие казусы в нашей жизни», — сказал в интервью телеканалу «Первый Тульский» Алексей Эрк.

Он также сообщил, что медсестра продолжает работать, ей было сделано замечание в устной форме по поводу внешнего вида.

Ранее девушку за труд поблагодарил и губернатор Алексей Дюмин. В госпитале медсестру назвали профессионалом своего дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в сети появились фотографии, сделанные в тульском госпитале — на девушке под прозрачным защитным костюмом был только спортивный купальник.

Об этом ранее: Тульский губернатор поддержал медсестру, надевшую на работу купальник